شكرا لقرائتكم مجلس إنبى يوافق على تشكيل قطاع الناشئين الجديد وضم عمرو فهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادي إنبى والمتحدث بإسم المجلس أنه استعداداً للموسم الرياضى الجديد 2021/2020 تقدم محمد غرابة عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين ومحمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالتصور الفنى والإدارى والطبى والعاملين بقطاع الناشئين فى النادى إلى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى وتم مناقشتهم فى فلسفة إختيار الأجهزة بما يحقق كافة الأهداف الموكلة إلى هذا القطاع الحيوى فى مشاركة اللاعبين على مستوى المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب وكذلك تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول والأستثمار من خلالهم بما يحقق الأكتفاء الذاتى للنادى مستقبلاً مع مراعاة المحافظة على النتائج والبطولات المشارك بها القطاع على مستوى الجمهورية والقطاعات والمناطق مع تقديم المزيد من المواهب الفنية التى يحتويها القطاع .

وأكد عصام زيدان أن محمد غرابة ومصطفي النادي عضوي المجلس يسعون خلال الفترة المقبلة إلى تطوير شامل لقطاع الناشئين فى نادى إنبى من كافة النواحى ومن ضمن هذه الخطط هي الاستعانة بفكر أوروبي من أجل تطوير القطاع على مستوى المدربين واللاعبين، من أجل إستمرار المسيرة المميزة للقطاع الحيوى للنادى .

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ووافق مجلس إدارة إنبى على تشكيل القطاع فى ضوء ما تم عرضه على المجلس والذى شهد ضم عمرو فهيم نجم الزمالك السابق فى منصب مدرب عام فريق 19 سنة بالنادى وجاء تشكيل القطاع للموسم الرياضى 2021/2020 كالتالى .