شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين الطلائع وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين طلائع الجيش وأسوان فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاحية الجولة الـ24 للدورى .

استحوذ لاعبو الطلائع على مجريات الشوط الأول تماما وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة وخاصة الثنائى أحمد سمير وناصر منسى ثنائى الهجوم اللذان صنع العديد من الفرص فى الوقت الذى تألق فيه مسعد عوض حارس أسوان ونجح فى الزود عن مرماه ببسالة ووقف حائلا أمام هجمات الفريق العسكرى حتى خرج بالشوط الأول لبر الامان .

فى المقابل اعتمد لاعبو أسوان على الهجمات المرتدة عن طريق النشيط أحمد عامر ومن أمامه فادى فريد والنيجيرى سالمون وحاولوا شن بعض الهجمات على مرمى محمد بسام حارس الطلائع الذى تصدى لإحدى التسديدات الخطيرة من احمد عامر فى الدقيقة 38 من عمر المباراة .





وجاء تشكيل أسوان كالتالى:

مسعد عوض فى حراسة المرمى

خط الظهر: محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمد طارق أبو العز

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خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، محمد إسماعيل، أحمد عامر، إبراهيم جلال.

الهجوم: فادى فريد

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالى :-

محمد بسام، سمير، خلد سطوحى، على أحمد، محمد ناصف، مهند مصطفى، عمرو نجيب، كريم طارق، أحمد كابوريا، أحمد رحمان، وناصر منسى.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.