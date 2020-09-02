رغم اعتذاره للشناوى أمام الحاوى.. سيد عبد الحفيظ يغرم كهربا مليون جنيه

جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم ، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وشهد مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت الواقعة عندما دخل الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا في مشادة بسيطة "بأوضة " اللبس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهي الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل في الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائي الحديث في الأمر.

وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي إلا أن الشناوي وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك خاصة و أنه آمر شخصي بينهما وانتهي سريعا قبل أن يحتد الحوار بينهما ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسيي في تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

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وهدد محمد الشناوي وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه للمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حال فرض عليهم أي عقوبات خاصة و أنه لم يحدث أي شىء يستدعي ذلك ، في الوقت الذي تضامن باقي اللاعبين مع الثنائي الدولي مؤكدين أنه لم يحدث أي شيء من الأساس و أنه في حالة تقديم شكوي لكابتن الخطيب ستكون شكوي جماعية موقعة من لاعبي الفريق بالكامل.

واصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من الإصابة فى العضلة الأمامية التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى، وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي وتأهيل فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى صباح اليوم، الأربعاء، ويستعد الأهلي لمواجهة وادى دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

على صعيد آخر، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة وادي دجلة، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدًا، الخميس؛ استعدادا لمواجهة وادى دجلة، ويعتلى الأهلي صدارة الدورى برصيد 62 نقطة بعد فوزه الأخير على المصري بهدفين دون رد.