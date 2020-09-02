شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه طنطا بدون ثلاثة القوة الهجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب خالد قمر و أحمد رفعت و محمود رزق ثلاثى الاتحاد السكندرى أمام طنطا، عقب إعلان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق قائمة الـ 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب استعداد لمباراة طنطا فى الأسبوع 24 والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب فى الثالثة والنصف عصر غد الخميس.. وكان خالد قمر مهاجم الفريق قد تغيب عن تدريب الفريق قبل مباراة الاسماعيلى الأخيرة لظروف خاصة، بينما اشتكى أحمد رفعت من شد فى الأمامية ويغيب محمود رزق للايقاف.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة، هم: فى حراسه المرمى عماد السيد ، عمرو خليل و الزنفلى ، وخط الدفاع محمود شعبان و اسلام جمال و عمر الميدانى و مروان النجار و السيد سالم وصبرى رحيل و كريم الديب ، وخط الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و محمد عبد الغنى و مروان عطيه وأحمد راشد وهشام محمد و يوسف حسن و رزاق سيسيه ، وخط الهجوم أحمد حجى و محمد الصباحى و أيمن غباشى.

من ناحية أخرى، قال طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إنه فوجئ بقرار إحالته للجنة الانضباط، خاصة أنه لم يدلِ بأية تصريحات، وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية، إنه حزين لإحالته للجنة الانضباط، خاصة أن جاء بسبب تصريح منسوب له على أحد المواقع.

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كما كشف حقيقة رحيله عن زعيم الثغر، قائلا: "لا أتابع ما يتردد على مواقع التواصل ولا ألتفت إليه، إدارة الاتحاد تعلم الجهد المبذول من الجهاز الفنى، وإذا شعرت خلال وجودى فى أى مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي".

وقرر اتحاد الكرة إحالة طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، ومحمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، وعدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى، للجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البندارى، بعد التصريحات والهجوم على مسئولى الاتحاد مؤخرا فيما يتعلق بقضية مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة أنه فى إطار مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية تمت إحالة الثلاثي للجنة الانضباط للتحقيق فى ما هو منسوب إليهم من هجوم على مسئولى الجبلاية من قبل لجنة الانضباط التى تتمتع باستقلالية مطلقة ولديها مطلق الحرية فى اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للوائح، خاصة أنه يتولاها مجموعة من أكبر المستشارين والقضاة في مصر.

وأضاف المصدر أن الاتحاد يتعاون مع جميع الأندية ويتعامل معها سواسية ودون تمميز، ومن يخرج عن النص تتولى أمره لجنة الانضباط التي يقدم لها كل المستندات ومقاطع الفيديو والصوت وتحقق فيها وتصدر قراراتها بحرية تامة، موضحا أنه من غير المقبول الهجوم على الجهة المنوط بها إدارة الكرة المصرية دون رد فعل.