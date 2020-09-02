يوفنتوس يتفاوض مع سواريز لخلافة هيغوايين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يجري محادثات للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ثالث هدافي برشلونة الإسباني عبر التاريخ.
ويبدو سواريز (33 عاماً) قريبا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وقد صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مؤخرا بأن الفريق سيشهد عدة تغييرات تتضمن الاستغناء عن عدد من أبرز نجوم الفريق، وذلك في أعقاب تعيين رونالد كومان مديرا فنيا لبرشلونة، فيما يتمسك "لويزيتو" بالبقاء مع النادي الذي انضم إليه في 2014 حتى لو بقي احتياطياً.
وكشفت مصادر لشبكة "إي.إس.بي.إن" أن يوفنتوس يجري محادثات بشأن التعاقد مع سواريز ، ليحل بديلاً عن الأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي استبعده المدرب الجديد أندريا بيرلو من قائمة الفريق.
وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس أيضا اثنين من الدوري الإيطالي، وهما البوسني إيدن دزيكو لاعب روما والبولندي أركاديوش ميليك لاعب نابولي.
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