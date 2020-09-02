شكرا لقرائتكم الناشئ أنسو فاتي يتقدم ثورة "التجديد" في منتخب إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون شعار المدرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم هو "الشباب" و"السرعة" في محاولاته لبناء فريق قوي للمنتخب الإسباني في مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولهذا، فجر إنريكي المفاجأة باستدعاء اللاعب الناشئ أنسو فاتي (17 عاماً) مهاجم برشلونة الإسباني الذي لا يتفوق عليه ناشئ آخر في هذين العنصرين من بين اللاعبين المتاحين للانضمام إلى المنتخب الإسباني.

وتحول اهتمام إنريكي إلى الشباب والسرعة في محاولاته لبناء فريق جديد للمنتخب الإسباني. ويجسد فاتي هذين العنصرين بشكل رائع ما دفع إنريكي لاستدعائه إلى قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيريه الألماني يوم الخميس والأوكراني يوم الأحد في أول جولتين للفريق بدور المجموعات في النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.

وقال إنريكي لدى الإعلان عن قائمة الفريق في أغسطس الماضي: لو كانت البطولة الأوروبية ستقام غدا، سيكون هذا هو فريقي، جميع اللاعبين يجب أن يتقدموا خطوة إلى الأمام سواء كانوا في السابعة عشرة أو التاسعة عشرة أو الثالثة والثلاثين من عمرهم، على سبيل المثال أنسو فاتي وصل لمستوى يمكنه من التواجد معنا.

Advertisements

وربما يكون أمام فاتي عام هائل حال رحل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة هذا الصيف وأصبح فاتي مطالبا بقيادة هجوم الفريق الجديد لبرشلونة لاسيما مع الرحيل المرتقب للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من صفوف برشلونة أيضا.

وأشاد إنريكي باللاعب الناشئ فاتي قائلا : أرقامه متميزة، فقط ميسي هو من يمتلك معدل أهداف أفضل نسبة لعدد الدقائق. لم أخش أبدا من وضع ثقتي في اللاعبين الشبان.

وإلى جانب فاتي ، تضم قائمة المنتخب الإسباني اللاعب الشاب فيران توريس الذي سطع في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنقضي ما ساهم في انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وتضم القائمة أيضا أوسكار رودريغيز (22 عاماً) الذي انتقل مؤخرا من ريال مدريد إلى إشبيلية وإيريك غارسيا (19 عاماً) الذي ينتظر عودته من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة ليصبح البديل لجيرارد بيكيه مستقبلا، وداني أولمو (22 عاماً) الذي ترك بصمة رائعة مع لايبزيغ الألماني في الموسم المنقضي.