«لو غرمتني تاني هسيب النادي وامشي».. محمد الشناوي يهدد سيد عبدالحفيظ بعد واقعة كهربا

ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، رفض تنفيذ طلب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ بتوقيع غرامة مالية على حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، وذلك بعد واقعة المشادة التي نشبت بينه وبين زميله محمود عبدالمنعم "كهربا".

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن الثنائي الشناوي وكهربا دخلا في مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعاً بينهماً، لتسفر عن تغريم كهربا مبلغ مليون جنيه.

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ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر له بالأهلي قوله إن سيد عبدالحفيظ طالب بتوقيع عقوبة ضد الشناوي وكهربا معاً، إلا أن الخطيب رفض تنفيذها على الشناوي بعدما سمع تفاصيل الأزمة من الحارس نفسه عبر الهاتف.

وأضاف المصدر أن الشناوي دخل في خلاف مع سيد عبد الحفيظ بسبب العقوبة، قائلا له: “لو غرمتني هسيب النادي وأمشي.. كهربا هو اللي غلطان مش أنا”.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أصر علي معاقبة كهربا فقط، خاصة وأن اللاعب له واقعتين من قبل منذ انضمامه للأهلي في يناير الماضي، الأولي كانت مع شريف إكرامي والثانية مع محمود وحيد، لكن تم التغاضي وقتها عن معاقبة اللاعب ومنحه فرصة لضبط سلوكه.