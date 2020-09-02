بعد ظهوره بقميص بيراميدز.. غضب في هدرسفيلد من رمضان صبحي.. وعقوبات مغلظة تنتظره

أثار ظهور رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز اليوم، الأربعاء، حالة من الاستياء داخل جدران نادي هدرسفيلد، حيث من المتوقع أن يفرض النادي الإنجليزي عقوبات مغلظة على اللاعب.

وعلق نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، على ظهور رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.

وكتب "ميدو" تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظه من قبل ناديه".

وأضاف المدير الفني لنادي المقاصة السابق: "علمت ان هناك استياء من قبل ادارة هادرسفيلد بتسريب تلك الصور بعد تأكيدهم بأنه حتى الان لا يوجد اي اتفاق مع بيراميدز، مسؤولي هادرسفيلد يرفضوا اي ممارسات من بيراميدز لوضع اي ضغوط عليهم".

Advertisements

وكانت إدارة بيراميدز قد أنهت تعاقدها مع رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق والمنتخب الوطني، قادمًا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، ليتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ووفقاً لوسائل إعلاميةن فإن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة خمس سنوات حتى عام 2025.

وفي وقت سابق اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، من كواليس تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان رسمي، عن فشل المفاوضات الخاصة بضم اللاعب نهائيًّا، مشيراً إلى أن الأخير أبلغهم باقترابه من نادي بيراميدز.

وتعرض رمضان صبحي لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي عقب بيان النادي الأحمر، حيث عبروا عن استيائهم الشديد بسبب قرار اللاعب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه يعتبر أحد أبناء النادي.