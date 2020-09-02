موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف مساء الخميس، 3 سبتمبر 2020، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه على إنبي بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، انتصر بيراميدز في آخر مبارياته على الإنتاج الحربي بثلاثيةٍ نظيفة.

وستكون هذه المباراة مواجهة مباشرة على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، فنادي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

تشكيل الزمالك

ويغيب عن الزمالك طارق حامد بعد حصوله في مباراة إنبي على البطاقة الصفراء الثالثة، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد الشافي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة حازم إمام حيث سيخضع لاختبار طبي قبل اللقاء.

فيما يعود شيكابالا للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة عقوبته بسبب أحداث مباراة السوبر المصري ضد الأهلي، وسيكون متواجدا أمام بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد

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الوسط: محمد حسن - فرجاني ساسي- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

الهجوم: مصطفى محمد

تشكيل بيراميدز

على الجانب الأخر يفتقد بيراميدز دودو الجباس بداعي الإيقاف، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة أسوان الأخيرة.

فيما يعود عبد الله السعيد بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز المتوقع:

الحارس: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد توفيق

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة- إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

الهجوم: جون أنطوي

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