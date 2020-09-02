شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينتهى من كتابه التاريخى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى، رئيس نادى الإتحاد السكندرى، تشكيل لجنة للانتهاء من إعداد وتجهيز كتاب نادي الاتحاد الذي يتضمن تاريخ النادي منذ إنشائه وتسجيل جميع البطولات والمشاركات الخارجية التي شارك فيها النادي خارجيا وداخليا مع تسليط الضوء على نجوم الفريق في جميع المجالات والنشاطات سواء الرياضية أو الإجتماعية.\

وسيكون الكتاب بالتنسيق مع مكتبة الأسكندرية بقيادة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية والذي وجه له محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خالص الشكر والتقدير على المجهودات الكبيرة لإخراج هذا الكتاب لعشاق القلعة الخضراء على أن تنتهي اللجنة من أعمالها قبل نهاية العام الجاري، وذلك للحفاظ على الهوية التاريخية لزعيم الثغر وتدوينها وتسجيلها رسميا.

وقد تكونت اللجنة المشكلة من:

حازم الرجال أمين الصندوق.

جاسر شمس المدير التنفيذي

الدكتور محمود عزت نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه بمكتبة الاسكندرية

محمد جمعة المدير العام المساعد للنادي

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عمرو صبري عضو النادي

أحمد فتحي عضو النادي.

في سياق متصل ، جمعت جلسة ودية جمعت الثنائى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، خلال زيارة الأخير للإسكندرية لقضاء العطلة بالساحل الشمالى، ورحب مصيلحى ببيبو الكرة المصرية ولم يخل الحديث من الذكريات الجميلة، ولم يتطرق مصيلحى لأى من الجوانب حول الصفقات الجديدة أو التدعيمات التى يرغب نادى الاتحاد فى ضمها خلال الفترة الصيفية من النادى الأهلي وفضل الحديث عنها فى وقتها.

وأثنى محمود الخطيب على الاتحاد السكندرى فى الموسم الحالى والدور الذى قدمه طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، والمنافسة على المربع الذهبى، مقدما له التهئنة على الفوز بكأس مصر فى السلة.