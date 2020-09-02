شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يحدد 15 أكتوبر لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 15 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 ببطولة الجمهورية تحت 17 ، 19 سنة فردى شباب، كما حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة 7 نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمناقشة الميرانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد.

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن إخطار اللجنة الأولمبية بانتهاء الموسم المحلى الحالى 2019 / 2020 أواخر أغسطس الماضى، للانتهاء من تصنيف الأندية الخاص بالجمعية العمومية .

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.