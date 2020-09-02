شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إنبى يوافق على تشكيل قطاع الناشئين الجديد وضم عمرو فهيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادي إنبى والمتحدث بإسم المجلس، أنه استعداداً للموسم الرياضى الجديد 2021/2020 تقدم محمد غرابة عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين ومحمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالتصور الفنى والإدارى والطبى والعاملين بقطاع الناشئين فى النادى إلى زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، وتم مناقشتهم فى فلسفة اختيار الأجهزة بما يحقق كافة الأهداف الموكلة إلى هذا القطاع الحيوى فى مشاركة اللاعبين على مستوى المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، وكذلك تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول والأستثمار من خلالهم بما يحقق الاكتفاء الذاتى للنادى مستقبلاً مع مراعاة المحافظة على النتائج والبطولات المشارك بها القطاع على مستوى الجمهورية والقطاعات والمناطق مع تقديم المزيد من المواهب الفنية التى يحتويها القطاع .

وأكد عصام زيدان أن محمد غرابة ومصطفي النادي عضوى المجلس يسعيان خلال الفترة المقبلة لتطوير شامل لقطاع الناشئين فى نادى إنبى من كافة النواحى ومن ضمن هذه الخطط الاستعانة بفكر أوروبى من أجل تطوير القطاع على مستوى المدربين واللاعبين، من أجل استمرار المسيرة المميزة للقطاع الحيوى للنادى .

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ووافق مجلس إدارة إنبى على تشكيل القطاع فى ضوء ما تم عرضه على المجلس والذى شهد ضم عمرو فهيم نجم الزمالك السابق فى منصب مدرب عام فريق 19 سنة بالنادى وجاء تشكيل القطاع للموسم الرياضى 2021/2020 كالتالى .



تشكيل قطاع الناشئين فى إنبى



تشكيل قطاع الناشئين فى إنبى



تشكيل قطاع الناشئين فى إنبى



تشكيل قطاع الناشئين فى إنبى