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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز، اتحاد الكرة يخطر المصرى بإصابة 3 لاعبين بكورونا.

أحمد فتحى ممنوع من الاستمرار مع الأهلى بأوامر بيراميدز

ترددت أنباء الفترة الماضية عن رغبة الأهلى فى الإبقاء على أحمد فتحى، نجم دفاع المارد الأحمر، رغم توقيع اللاعب لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم، وتم الإعلان الرسمى عن الصفقة يوم 11 أبريل الماضى، وكشفت تقارير صحفية أن مسئولى النادى الأهلى استطلعوا رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير، وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

الزمالك يصرف مقدمات العقود لمحمود علاء وعبد الغنى بعد التجديد لـ2024

صرف مسئولو الزمالك مقدمات عقدى ثنائى دفاع الأبيض محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد تجديد عقديهما خلال الفترة الماضية، ليكونا مرتبطين مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مع تعديل عقديهما بصورة جيدة تتناسب مع ما قدمه الثنائى مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث ساهما هذا الموسم فى تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، خلال الشهر الجارى.