شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كاف حول الظهور الأفريقى للفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 20 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لإرسال أسماء الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فى الموسم الجديد، على الرغم من وجود بعض الدوريات التى لن تنتهى قبل هذا الموعد، ومن بينها الدورى المصرى الذى قد يستمر إلى نوفمبر المقبل، بعد توقف طويل للمسابقة بسبب فيروس كورونا قبل العودة مرة أخرى فى أغسطس الماضى، الأمر الذى وضع الأندية المصرية فى ورطة نستعرضها فى السطور التالية..

س: ما هى مواعيد كاف لإرسال الفرق المشاركة أفريقياً؟

ج: حدد كاف موعد فتح باب إرسال الفرق المشاركة أفريقيا بداية من الأول من سبتمبر الجارى، على أن يكون اليوم الأخير من هذه العملية هو 20 أكتوبر 2020.

س: ما هى السيناريوهات التى وضعها كاف لإرسال أسماء الفرق المشاركة أفريقياً؟

ج: كاف منح اتحاد الكرة حق اختيار أندية الظهور الأفريقى الموسم المقبل قبل ختام الدورى، سواء إرسال أسماء الأندية التى شاركت فى نسخة الموسم الماضى أو اختيار الأندية وفقاً لترتيب الدورى قبل يوم 20 أكتوبر.

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س: ولماذا اشتعلت الأزمة فى الدورى المصرى؟

ج: من المعتاد أن يتأهل بطل الدورى المصرى ووصيفه إلى دورى أبطال أفريقيا، بينما يتأهل الفريقان أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية، وحتى الآن ما زالت هناك صعوبة فى تحديد أسماء الفرق المستحقة للمشاركة أفريقيا، فى ظل عدم انتهاء مسابقة الدورى وتصدر الأهلى حالياً جدول المسابقة برصيد 62 نقطة ويليه بيراميدز والزمالك بـ45 نقطة، والمقاولون فى المركز الرابع بـ40 نقطة، وهو ما يضفى حالة من الغموض حول هوية الفريق الفائز بلقب الوصيف حتى الجولة الأخيرة للمسابقة.

س: ماذا سيفعل اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة؟

ج: اتحاد الكرة بصدد عرض موقف الدورى الحالى على الاتحاد الأفريقى لاستطلاع الرأى حول وجود حل لما نحن فيه حاليًا أم لا، وهل من الممكن أن يكون هناك استثناء من عدمه، كما سيحرص مسئولو الجبلاية على الاستفسار من كاف حول إمكانية تحديد أندية مصر بالترقيم فقط عند إجراء القرعة ودون تحديد أسماء الفرق أم من الضرورى أن يتم تحديدها.

س: كيف تصرف الاتحاد الأفريقى فى هذه الأزمة الموسم الماضى؟

ج: مصر سبق وحصلت على استثناء فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، حيث سحبت القرعة مع كتابة "مصر 1، مصر 2" بدلًا من الأهلى والزمالك لحين تحديد موقفهما من المشاركة، وهو ما حدث أيضًا مع بيراميدز والمصرى فى قرعة الكونفدرالية.