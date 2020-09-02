شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يكشف "خدعة" إلغاء الدورى وكيف عصفت بفريق طنطا بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد سامى، المدير الفنى الجديد لنادى طنطا، أن سبب تراجع نتائج فريقه بعد عودة الدورى هو اقتناع اللاعبين بأن بطولة الدورى ألغيت بسبب كورونا ولن تعود مرة أخرى، وقال أحمد سامى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "طنطا حصد فى الدور الأول 16 نقطة بأداء متزن، ولكن اللاعبين اقتنعوا بأن الدورى سيتم إلغاؤه بعد كورونا وصدقوا الكذبة ولم يستعدوا جيداً، وبالتالى دفعوا الثمن بتراجع النتائج عقب عودة المسابقة".

وأضاف المدير الفنى لطنطا، "لو أى حد مكانى كان هيرفض يدرب الفريق بسبب صعوبة موقفه، وأنا أول مرة أمسك فريق وضعه فى الدورى بالطريقة دى، ولكن قررت قبول التحدى ورغم ضيق الوقت بحاول أحفظ اللاعبين بعض الجمل الفنية ولن أهتم بالنواحى النفسية فقط، أداء طنطا يغلب عليه الطابع الفردى وأحاول اتخلص من هذه السلبية حتى أعيد الجماعية للفريق لانها السلاح الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة".

وأكد أحمد سامى أن "بقاء طنطا فى الدورى الممتاز يبدو صعباً على الورق، ولكن على أرض الواقع مازالت هناك 11 مباراة نستطيع أن نغير فيها الكثير والكثير بشرط استجابة اللاعبين وقبولهم التحدى معى لإنقاذ الفريق ومصالحة جماهيره الغاضبة".

وأعلن مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى عن تعيين أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح، والذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بعد سوء النتائج.. وكان المدير الفنى الجديد قد عقد جلسة مع رئيس النادى وبحضور أعضاء مجلس الإدارة تم الاتفاق فيها على كافة الأمور الخاصة بالجهاز الفنى، وجاء تشكيل الجهاز الفنى المعاون كالاتى:

أحمد حمودة مدربا عاما

وليد المحروقى مدربا

علاء عكاشه مدير كرة

وليد ابراهيم مدرب حراس

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اسامه ليله مساعد مدرب حراس

دكتور صفى إبراهيم مخطط أحمال

دكتور مجدى وكوك رئيس جهاز طبي

جمال بشير مدير إداريا

خالد عبد السلام إداريا

أحمد محسن إداريا

محمد العنانى شئون لاعبين

أحمد موسى أكرم صبحى

علاج طبيعى وتأهيل.