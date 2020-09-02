شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لمدربى الأهلى والاتحاد أون لاين قبل نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمراً صحفياً غداً للمدير الفنى لكل فريق من المقرر مواجهتهم فى نهائى دورى السوبر المقرر له الانطلاق أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت 4 و 6 و 8 و 10 و 12 سبتمبر، فى الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن يكون المؤتمر الصحفى أون لاين، من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد، عبر مواقع السوشيال ميديا، ويظهر كل مدرب للرد على الأسئلة التى يتم إرسالها له قبل المؤتمر أو أون لاين من خلال الصفحة، ويتولى أشرف توفيق تدريب الأهلى بينما أحمد مرعى تدريب الاتحاد السكندرى.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور نهائى بطولة دورى السوبر المصرى موسم 2019-2020.

وتمكن نادى الاتحاد السكندرى من الوصول للمباراة النهائية بعد تخطى نادى الزمالك، فيما لحق به النادى الأهلى بعد تجاوز فريق الجزيرة فى دور نصف النهائي.

Advertisements

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائى الذى يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت اللجنة فى خطابها لناديى الأهلى والاتحاد السكندرى بأنه يحق لها تعديل توقيتات المباريات فى الأيام المحددة حسب البث التليفزيوني.