النني إلى أين؟ ثنائي مدريد يحدد مصيره وأرتيتا يمدح بلا وعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فتحت عودة محمد النني إلى آرسنال ومشاركته مع الفريق سواء في فترة الإعداد أو الدرع الخيرية الباب للحديث حول إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق أو رحيله لخوضه تجربة أخرى بالبيع النهائي أو الإعارة.

ظهر محمد النني بشكل جيد ولعب مباراة ودية أمام إم كي دونز سجل بها هدف، قبل أن يفوز بالدرع الخيرية رفقة آرسنال على حساب ليفربول.

لكن كيف سيكون مصير اللاعب وفقًا للمعطيات المتعلقة بآرسنال؟

بداية فإن بقاء النني في آرسنال من الناحية المنطقية متعلق بإمكانية انهاء إدارة النادي لصفقتي داني سيبايوس لاعب ريال مدريد وتوماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد.

سيبايوس لعب الموسم الماضي في صفوف آرسنال معارًا من الريال، ولعب للفريق 24 مباراة في بريميرليج، ولم يسجل أهداف لكنه صنع هدفين.

من جانبه صرح المدير الفني ميكيل أرتيتا عن اللاعب قائلًا: "لقد تحدثنا معًا، وسيبايوس يعلم جيدًا رأيي بشأنه، لقد كان واضحًا تمامًا معي، فهو يرغب في البقاء، لكن بالتأكيد ريال مدريد متداخل في الأمر ولا نعلم بعد ماذا يخططون بشأنه."

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واللاعب الأخر، هو توماس بارتي، حيث أوضحت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزي في تقرير حديث لها نشر أمس الثلاثاء، أن اللاعب الغاني يرغب بالفعل في الانتقال إلى آرسنال لكنه سيكون على الفريق الانجليزي دفع 44 مليون إسترليني قيمة الشرط الجزائي لضمه من أتلتيكو مدريد.

وبالطبع التعاقد مع لاعب أو الاثنين معًا سيشكل أزمة في مواجهة النني سواء من أجل البقاء في صفوف الفريق، أو الحصول على فرصة للمشاركة في حال استمراره.

وتحدث أرتيتا عن النني، قبل مباراة الدرع الخيرية قائلًا: "أنا أعلم مو (محمد النني) جيدًا للغاية، هو شخص إيجابي عندما يكون حولك، وسينال كل الدعم منا، لكن لا نعلم إن كان سيبقى في صفوف الفريق."

وتابع: "6 أكتوبر (موعد غلق موسم الانتقالات) مازال بعيدًا للغاية ولا يمكن أن نتوقع بأي شيء مما سوف يحدث."

وأضاف: "أنا أعلم محمد النني جيدًا لقد لعبت معه وأعلم جيدًا نقاط القوة والضعف لديه بشكل جيد للغاية."

وواصل: "النني يمتلك العديد من القدرات المميزة، ومثل أي شخص أخر في الوقت الحالي هو معنا وسينال منا كل الدعم وأفضل بيئة ملائمة ليقدم أفضل ما لديه."

أما فيما يتعلق بالعروض، فالفترة الماضية شهدت أحاديث حول اهتمام جالاتاسراي التركي بالتعاقد مع النني، بجانب طرابزون سبور، مع وجود أنباء عن اهتمام أوليمبياكوس اليوناني باللاعب أيضًا.