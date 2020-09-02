ليكيب تكشف هوية ثلاثي باريس المصاب بكورونا.. بينهم نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ، هوية الثلاثي المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشيرة إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا بينهم.
وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أعلن قبل قليل، إصابة 3 لاعبين بين صفوفه بفيروس كورونا.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية فإن الثلاثي المصاب هم: لياندرو باريديس، أنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا.
تأتي هذه الأخبار قبل ثمانية أيام فقط من مباراتهم الأولى في الموسم ضد لانس والمقرر لها في العاشر من سبتمبر الجاري.
وكان بطل فرنسا قد حصل على قسط من الراحة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد.
جدير بالذكر أن رابطة الدوري الفرنسي قد سبق وأجلت مباراة باريس ولانس في افتتاحية (ليج 1) بعد طلب من النادي الباريسي.
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