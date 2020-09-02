تغريم كهربا.. هل عقوبة "المليون جنيه" هي الأكبر في حقبة الخطيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه".. هذا ما أعلنه الموقع الرسمي للفريق الأحمر قبل قليل، تعقيبًا عما بدر من الوافد الجديد خلال مران اليوم الأربعاء.

وكانت مشادة قد نشبت بين كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، على هامش المران الصباحي، شهدت تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، والذي قرر فيما بعد تغريم اللاعب ماديًا بقيمة مليون جنيه.

القيمة المالية "الكبيرة" للعقوبة تشير إلى حجم الخطأ الذي ارتكبه كهربا خلال التدريبات، والذي لم يعلن عنه النادي الأهلي بشكل رسمي، إلا أنها طرحت تساؤلًا حول ما إذا كانت تلك العقوبة هي الأكبر في حقبة محمود الخطيب رئيس النادي.

من 50 إلى 500 ألف

سبق لإدارة الأهلي تغريم أكثر من لاعب، بينهم حسام عاشور، جونيو أجايي، مؤمن زكريا، حسين الشحات وغيرهم لمخالفة لوائح النادي، لكن لم يتم الإفصاح عن القيمة المالية الموقعة على اللاعبين ويتم الاكتفاء بالقول "تغريم وفق للائحة العقوبات بالنادي".

بعض الغرامات تم الكشف عن قيمتها المادية، وبحسب ما تم ذكره سلفًا فقد تتراوح الغرامة بين 50 إلى 500 ألف جنيه (قد تزيد وقد تنقص بحجم الخطأ الصادر عن اللاعب).

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عقوبة كسرت حاجز النصف مليون

أكثر اللاعبين تغريمًا بين لاعبي الأهلي خلال الآونة الأخيرة هو صالح جمعة، فسبق وأن تمت معاقبته بغرامة مالية كسرت حاجز النصف مليون جنيه.

غرامة صالح كانت في سبتمبر 2016 (حقبة محمود طاهر الرئيس السابق للأهلي)، وأقبلت إدارة الأهلي حينها على تلك الخطوة بسبب تكرار أخطاء اللاعب وعدم التزامه بالتعليمات خارج الملعب فضلا عن ظهوره في أماكن لا يجب تواجده فيها لساعات متأخرة من الليل.

خصم 10% من قيمة العقد

كان لإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ردة فعل قوية بعد الخسارة المهينة أمام صندوانز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ووداع الفريق الأحمر منافسات البطولة بالخسارة في بريتوريا 5-0 ثم الفوز في برج العرب بهدف دون رد.

وقررت إدارة الأهلي حينها تخفيض عقود اللاعبين، وبحسب ما أعلن عنه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق في تصريحات صحفية، فقد تم تخفيض العقود بنسبة 10 %.

وقال إكرامي: "بعد الهزيمة من صنداونز بخماسية نظيفة، اتخذ قرار بالتنسيق بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بتخفيض عقود اللاعبين بنسبة 10%".