منتخب إيطاليا يعلن إصابة برنارديسكي

تعرض فيديريكو بيرنارديسكي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، للإصابة فى تدريبات المنتخب الإيطالي اليوم الأربعاء، وخروج من قائمة المنتخب المستدعاة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان صحفي له عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إصابة

بيرنارديسكي كانت مثيرة للقلق، وغادر معسكر الأزوري وسيخضع للفحوصات لتحديد مدة غيابه.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا قد استدعي اللاعب للقائمة التى ستواجه البوسنة وهولندا، ولكن

اللاعب عاني من شد عضلي مما اضطره لمغادرة معسكر التدريب، بعد أن خضع لعلاج مؤقت للإصابة، قبل العودة إلى تورينو والفحص الطبي فى ناديه.

والجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي سوف يواجه نظيره البوسني على ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا يوم الجمعة، قبل السفر إلى أمستردام لملاقاة هولندا يوم الاثنين.