فيروس كورونا يضرب باريس سان جيرمان

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على وجود 3 إصابات بين فريقه بفيروس كورونا.

وكتب النادي في بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم التأكد من إيجابية 3 لاعبين بفيروس كورونا".

وأضاف: "تم إخضاع المصابين لبروتوكول الصحة المناسب، على أن يستمر جميع اللاعبين والموظفين في إجراء الاختبارات خلال الأيام القليلة المقبلة".

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وحصل بطل فرنسا على قسط من الراحة بعد مباراته مع بايرن ميونيخ

فى نهائي دوري أبطال أوروبا ، والتي خسر فيها بهدف دون رد.

كانت رابطة الدوري الفرنسي قد أجلت اللقاء الأول فى (الليج1)، بعد طلب النادي الباريسي.

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة للنادي الباريسي من المقرر لها أن تقام فى العاشر من سبتمبر الجاري.