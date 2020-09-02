الأهلي يوقع غرامة مالية على كهربا

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم الأربعاء.

ووقع الأهلي غرامة قدرها مليون جنيه على محمود كهربا كعقوبة.

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم

اعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق في حضور وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.