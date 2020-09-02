توني كروس يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

اعترف توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني أن الرحيل المتوقع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة يصب في مصلحة بطل الليجا باعتباره سلاحا قويًا ومهمًا. وقال توني كروس: رحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما. أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما. ووصف توني كروس المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 النجم ميسي بأنه واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق والنجم البرتغالي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق بريال مدريد هو الأفضل. وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل عن برشلونة وقد غاب يوم الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثانيعلى التوالي وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

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