محمد شيحا يهاجم حسني عبدربه

هاجم محمد شيحا وكيل اللاعبين القيصر حسني عبدربه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق.
ونشر شيحا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو قائلًا :" أنت ليس من رموز النادي و رمز الناديهو من جلب بطولة للنادي ولكن حسني عبدربه لم يجلب أي بطولات للنادي، حتي فريق الناشئين ال كنت فيه لم يحصل علي بطولات"
وتابع قائلًا : "أنت اخدت من النادي الإسماعيلي أكثر من ما عطيته، وانت بعد ما مضيت للاهلي في وجود والدك أنت كلمتني وقولتلي دي مصلحتي ومش عايز الناس تزعل مني احنا ادينا النادي الإسماعيلي كتير".
وتابع شيحا قائلًا : "ال بيحب النادي الذي يرحل عنه ومازال بيحافظ عليه بعد الرحيل".
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