رئيس نادي الشرقية يجتمع بالجهاز الفني الجديد واللاعبين

اجتمع الدكتور "مجدى عزت" رئيس نادى الشرقية بالجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور "مصطفى ذكي" وجهازه المعاون وذلك لمؤازة اللاعبين وحثهم على بذل الجهد والتعب داخل الملعب من أجل نادي الشرقية. الملعب من أجل نادي الشرقية. وقال الدكتور "مجدى عزت" رئيس نادى الشرقية للاعبين أنه دائمًا بجانب الفريق ولا توجد أزمات مالية في النادي وأنه أعطى كافة الصلاحيات للجهاز الفنى لما يراه في مصلحة النادى والفريق. النادي وأنه أعطى كافة الصلاحيات للجهاز الفنى لما يراه في مصلحة النادى والفريق. وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى : الدكتور مصطفى ذكي مدير فني عادلي الصادق مدرب عام Advertisements يوسف عمر مساعد مدرب جمال صدقي مدرب حراس علاء مختار مدير إداري عبد الله إمام إداري

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