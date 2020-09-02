بايرن ميونيخ يعلن عودة فيليب كوتينيو إلي برشلونة

وجه نادي بايرن ميونيخ الشكر للاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو على الفترة التى قضاها مع الفريق متمنياً له النجاح والتوفيق فيما هو قادم. وكان قد انضم فيليب كوتينيو إلي بايرن ميونيخ الموسم الماضي، قادماً من نادي الموسم الماضي، قادماً من نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وقد ساعد كوتينيو العملاق البافاري فى الفوز بالثلاثية هذا الموسم، بعدما قدم أداءً مميزاً معهم طوال الموسم. بعدما قدم أداءً مميزاً معهم طوال الموسم. وخاض كوتينيو 23 مباراة بقميص بايرن ميونخ فى البوندسليجا، نجح فى تسجيل 8 أهداف، وصنع 6 أهداف، عوضاً عن مساهماته فى باقي البطولات، ونجح فى تحقيق لقب البوندسليغا، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا.

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