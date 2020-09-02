شاهد.. حسني عبدربه يرفض عمل وقفه احتجاجية ضد مسؤولي الإسماعيلي

رفض حسني عبدربه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق الاتفاق على عمل وقفه إحتياجية ضد ما يحدث بالنادي.

ونشر عبدربه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا : "قرأت امس و اليوم عن اتفاقات لعمل وقفة احتجاجية وتجمهر في أماكن مختلفة

للاعتراض على ما يحدث بالنادي الإسماعيلي".

وأضاف عبدربه قائلًا : "لو سمحته كل ده مرفوض احنا مش هنغير السلبيات بأخطاء، خلينا ماشيين في طريقنا بطرق قانونية، كل الاتفاقات دي غير صحيحه، و غير قانونية

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و اظن كفايه ضغط على رجال الامن".

وأضاف قائد الدراويش السابق قائلًا : "كفايه خسائر، بلاش حد من الجمهور يدفع الثمن، لأن الشرطه مش هتسمح بأي تجاوزات، من فضلكم خافو على نفسكم و على شبابنا، كل شخص محترم معترض على الي بيحصل في النادي، ينزل في حاله من سكات يعمل عضويه و بس مش اكتر من كده".