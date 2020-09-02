وزير الرياضة : الشباب المصري يقدم مبادرات لدعم جهود الدولة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمبادرات التي يقدمها الشباب والتي تدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في كافة المجالات ، مؤكداً أن مجموعة العمل الوزارية الحالية تعمل للوصول إلي مستهدفات سريعة في أقصر وقت ، بجانب المتابعة اللحظية من مؤسسة الرئاسة والربط الحكومي بين كافة مؤسسات الدولة . إلي مستهدفات سريعة في أقصر وقت ، بجانب المتابعة اللحظية من مؤسسة الرئاسة والربط الحكومي بين كافة مؤسسات الدولة . ولفت صبحي أن اللقاءات التي تتم مع الشباب تأتي في إطار تحركات الدولة المصرية في توصيل جهود الدولة من مشاريع قومية ضخمة ومشروعات شبابية إلي مختلف فئات الشباب والربط الحكومي مع العمل الشبابي الالكتروني والتصدي للشائعات من خلال توضيح الحقائق.

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