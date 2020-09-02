والد ميسي يبحث عن حل لإبنه.. وينفى مفاوضات مع مانشستر سيتى

يلتقي خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل نجم وقائد برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة المقبلة. يأتي ذلك في محاولة لإيجاد حل لابنه مع البارسا الذي لم يحضر يومي الأحد والاثنين الى مقر النادي لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف التدريبات للموسم الجديد. لاستئناف التدريبات للموسم الجديد. وقال خورخي بقاء ميسي ببرشلونه صعب للغاية نافيا وجود مفاوضات بينه وبين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وفجّر ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك Advertisements النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما. النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما. ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021 والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم. وفي المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا .

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