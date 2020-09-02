فرضت إدارة النادي الاهلي، غرامة مالية قياسية على محمود عبدالمنعم “كهربا” جناح الفريق، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد الشناوي، قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الأربعاء.
وقرر مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” توقيع عقوبة قدرها مليون جنيه مصري على كهربا، نظرًا لما بدر منه.
وكان كهربا قد عاد إلى مقر النادي الاهلي بعد مغادرته عقب المران الصباحي، حيث فتح سيد عبدالحفيظ تحقيقا في الواقعة، وقدم اللاعب اعتذارًا رسميًا إلى محمد الشناوي، في حضور وليد سليمان.
المشادة بدأت بين الثنائي بحديث هادئ داخل غرفة الملابس، وبدون سبب تطورت إلى صوت مرتفع في حضور سيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر.
وقام محمود كهربا بجمع متعلقاته من النادي، مهددا بعدم العودة مرة أخري، مؤكدا أنه ضحي بالكثير من أجل القلعة الحمراء، ويتم معاملته بطريقة غير لائقة.
ولم يتردد سيد عبد الحفيط مدير الكرة بالأهلي، في عرض الأمر علي محمود الخطيب من أجل إيقاف كهربا، لكن رئيس النادي طلب الاكتفاء بالعقوبة المالية، خاصة أن الفريق في حاجة لجهود جميع اللاعبين بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
بينما أبدى كهربا اعتذاره الشديد، مؤكدًا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الاهلي: عبد الحفيظ يوقع عقوبة تاريخية على كهربا بعد مشادة الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.