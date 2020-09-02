الميركاتو الصيفي: بارتي يطلب من أتلتيكو مدريد الموافقة على إنتقاله إلى ارسنال

يصر نجم وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، الدولي الغاني “توماس بارتي” على مغادرة النادي الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل الانضمام إلى ارسنال الإنجليزي.

ووفقاً لمصادر صحفية إسبانية، فإن توماس بارتي يضغط على إدارة أتليتكو مدريد من أجل قبول التفاوض مع ارسنال والسماح له بالمغادرة إلى ملعب الإمارات في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت نفس المصادر أن إدارة أتليتكو مدريد، لن تقبل أي عرض يقل عن قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد توماس بارتي والبالغ 41 مليون جنيه استرليني.

بينما ينتظر ارسنال التخلص عن بعض اللاعبين الذين خرجوا من خطط المدير الفني “ميكيل أرتيتا” في الميركاتو الصيفي الحالي لجمع الأموال من أجل تمويل صفقة توماس بارتي.

يذكر أن الدولي الغاني “توماس بارتي” بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد لغاية 30 يونيو 2023 مع شرط جزائي في عقده يبلغ 41 مليون جنيه استرليني.

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