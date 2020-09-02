أخبار الاهلي: فايلر يفجر مفاجأة ويوافق على رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

رحب مسؤولو النادي الاهلي، برحيل المحترف النيجيري “جونيور أجايي“، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حال وجود عرض رسمي لشراء عقد اللاعب.

وكشف مصدر داخل الاهلي، أن المدير الفني “رينيه فايلر“، لا يمانع مطلقًا فكرة رحيل أجايي، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب، وحاجته لضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة يجيد اللعب في مركز “الجناح وصانع الألعاب”.

وأكد المصدر، بأن إدارة الاهلي لم تتلقى عروضًا رسمية لشراء أجايى في الفترة الراهنة، وأن هناك أحد الأندية الروسية كانت ترغب في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي قبل توقف المسابقات على خلفية جائحة كورونا.

وأوضح أن العرض الروسي رفضه الجهاز الفني للأهلي، حفاظًا على القوام الأساسي للفريق، وارتباط الفريق بمباريات قوية على الصعيدين المحلي والافريقي، وفضلت لجنة التخطيط الاحتفاظ بخدمات المهاجم النيجيري حتى ختام الموسم الجاري.

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وتراجع اداء أجايي بشكل كبير في المباريات الماضية، وبات يمثل لغزًا كبيرًا داخل النادي الاهلي، كما خرج المدرب رينيه فايلر ليدافع عنه، مؤكدًا بأن السبب في تواضع مستواه يرجع إلى افتقاده لعائلته منذ فترة طويلة.

وخاض جونيور أجايي 20 مباراة في الدوري المصري مع الاهلي هذا المومس ونجح في تسجيل 5 أهداف، كما شارك في 11 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريفيا وسجل هدفين فقط.

ويلعب أجايي مع الأهلي منذ يوليو 2016، عقب التعاقد معه قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي في صفقة كبدت خزينة النادي الأحمر مبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار، حيث يعتبر من أغلى الصفقات التي تم التعاقد معها من جانب المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.

ولن يكون أجايي هو الأجنبي الوحيد الذي يدرس الأهلي التخلص منه، فهناك أيضا الأنجولي جيرالدو دا كوستا والذي أثبت فشله في معظم المباريات التي خاضها بالقميص الأحمر على مدار موسم ونصف.

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