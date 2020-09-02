الميركاتو الصيفي: خطوة واحدة تفصل نجم روما عن الانضمام إلى الانتر

أنهت إدارة فريق الانتر الاتفاق حول البنود الشخصية مع وكيل أعمال ظهير روما، الدولي الصربي ألكسندر كولاروف، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن كولارف لم يبد وجه اعتراض على خط سير المفاوضات مع الانتر، وسيكون عمليًا لاعبًا للنيراتزوري خلال أيام.

ونوهت بأن خطوة واحدة فقط تفصل كولاروف عن اتشاح قميص الإنتر، وهي الاتفاق مع روما على قيمة بيع اللاعب التي من المتوقع أن تصل إلى 3 ملايين يورو.

عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا ينتهي مع روما الصيف القادم، ولا مجال لدى الإدارة لتمديد التعاقد معه، لذلك ستتجه على الأغلب إلى بيعه بدلًا من خسارته في الميركاتو الشتوي بالمجان.

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وستوفر عملية بيع كولاروف إلى الانتر أيضًا راتب اللاعب المرتقع الذي قدّرته يومية “كوريري ديلو سبورت” بثلاثة ملايين يورو مع فريق العاصمة الإيطالي.

كولاروف كان قد وفد إلى روما في الميركاتو الصيفي 2017 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أمضى بقميصه 7 سنوات بدأها عام 2010 عندما انتقل إليه من لاتسيو.

وارتأى فيه مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، اللاعب المناسب لشغل منصب لاعب الوسط الأيسر في رسمه التكتيكي 3-5-2.

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