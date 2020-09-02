مانشستر يونايتد يصدم مانشستر سيتي بالتواصل مع وكيل أعمال “كوليبالي”

رغم اقتراب مانشستر سيتي من حسم التعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي، خاليدو كوليبالي، في الميركاتو الصيفي الحالي، فإن وكيل أعماله فالي رمضاني ألهب المنافسة من جديد حول مستقبل اللاعب.

وبحسب ما نقلته يومية “إل ماتينو”، أن فالي رمضاني أكد تواصل مسؤولي نادي مانشستر يونايتد معه بشأن إمكانية التعاقد مع كوليبالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كوليبالي (29 عامًا) يعتبر في الوقت الحالي أحد أبرز المدافعين في الدوريات الخمسة الكبرى، ويأمل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في الاستفادة من خدماته.

لكن يبدو أن جاره الأحمر مانشستر يونايتد سيدخل على خط المفاوضات، لا سيما مع المردود الدفاعي الشحيح من قبل لاعبيه بالموسم الماضي.

رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس قال قبل أسابيع قليلة إنه لا يمانع بيع كوليبالي لكن على الأندية التي تمتلك الأمول أن تتحرك، وحدد اسمي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

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