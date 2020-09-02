أخبار الاهلي: تفاصيل مشادة كهربا مع محمد الشناوي

كشف مصدر بالنادي الاهلي عن دخول لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا في مشادة كلامية مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، خلال المران الصباحي.

ووجه محمد الشناوي عتابًا لكهربا خلال تواجدهما داخل غرف خلع الملابس، قبل انطلاق تدريب الاهلي بسبب بعض الألفاظ التي تلفظ بها.

وتسبب لوم الشناوي لزميله كهربا في دخولهما في مشادة كلامية قوية قبل أن يتدخل الجهاز الفني واللاعبين ويتم الفصل بينهما.

كما حرص مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على توجيه لوم شديد لـ”كهربا” بسبب حديثه غير اللائق مع الشناوي والمشادة التي وقعت بينهما.

وانتهى الأمر بعقد جلسة مصالحة بين الثنائي، خاصة أنها كانت مشادة عادية بحسب ما كشف عنه المصدر.

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