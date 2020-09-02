أخبار ريال مدريد: براهيم دياز يصل إلى إيطاليا تمهيدًا لانضمامه إلى ميلان

وصل متوسط ميدان فريق ريال مدريد، براهيم دياز، إلى مطار مدينة ميلانو الإيطالية تمهيدًا لانضمامه إلى فريق آي سي ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيلعب دياز (21 عامًا) الموسم المقبل على سبيل الإعارة مع ميلان، بعد أن اتفقت إدارتا الناديين على بنود التعاقد والشروط الشخصية في العقد.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، عن بعض بنود العقد التي تتضمن الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء بالنسبة لميلان في نهاية المدة.

إضافة إلى أحقية ريال مدريد في استعادة اللاعب -حال اشتراه ميلان نهائيًا- بدفع مبلغ معين كشرط جزائي لم يتم الإفصاح عن قيمته المادية بعد.

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وانتقل دياز -المغربي الأصل- إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي 2019 قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها المادي قرابة 17 مليون يورو.

ولم يحبذ اللاعب الأعسر الاستمرار مع مانشستر سيتي والجلوس احتياطيًا، وفضّل السير على خطى جادون سانشو الذي ارتحل قبل عامين تجاه بوروسيا دورتموند.

بمجرد هبوطه في مطار ميلانو، ردد دياز عبارة التشجيع التاريخية للنادي الإيطالي “فورزا ميلان” وقال في تصريحاته تناقلتها الصحافة الإيطالية إنه فخور بالانضمام إلى ميلان.

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