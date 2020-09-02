الميركاتو الصيفي: ناشىء برشلونة “جويليم خايمي سيرانو” ينتقل إلى كاستيلون

انتقل الظهير الأيمن لبرشلونة ب، “جويليم خايمي سيرانو” إلى نادي كاستيلون، الصاعد حديثًا إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب الشاب مع برشلونة في يونيو الماضي.

ويجيد سيرانو البالغ من العمر 21 عامًا اللعب في عدة مراكز، الظهير الأيمن (مركزه الأساسي)، وجناح أيمن، أو حتى كظهير أيسر.

وكان قد رفض اللاعب الشاب محاولات برشلونة لمناقشة شروط جديدة لتوقيع عقد جديد مع النادي، حيث حظى باهتمام نادي فاماليساو البرتغالي بجانب العديد من أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولكنه فضل في النهاية الانتقال إلى كاستيلون.

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في الموسم الماضي، كان خايمي سيرانو أحد أهم رجال جارسيا بيمينتا -مدرب رديف برشلونة– في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك في 22 مباراة وسجل هدفًا. بالإضافة إلى ذلك، خاض سيرانو فترة تحضيرات ما قبل موسم 2019/20 مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث ظهر لأول مرة في مباراة ودية ضد تشيلسي ولعب أيضًا ضد فيسيل كوبي الياباني.

من هو جويليم خايمي سيرانو؟

جويليم خايمي سيرانو هو لاعب كرة قدم إسباني، ولد في 6 يناير 1999 بمدينة تاراجونا، إحدى المدن الإسبانية الساحلية، التي تقع في جنوب منطقة كتالونيا بشمال شرق إسبانيا، وتطل على البحر الأبيض المتوسط.

تدرب جويليم خايمي في الفئات الدنيا مع برشلونة، وشارك في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عام منذ موسم 2016/17 إلى موسم 2018/19، أي ما مجموعه ثلاثة مواسم. وفي العام الأخير له مع برشلونة تحت 19 عام، لعب 25 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني (سيجوندا).

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