والد ميسي يؤكد صعوبة استمرار النجم الأرجنتيني مع برشلونة

أكد خورخي ميسي والدُ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صعوبة استمرار ابنهِ مع نادي برشلونة، مشيراً إلى أنه لم يتحدث لحد الآن مع مانشستر سيتي.

وكان خورخي ميسي قد وصل إلى العاصمةِ الكاتالونية، تمهيدًا لعقد اجتماع مع رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، بخصوص مستقبل ابنه وسيحاولُ خورخي إقناعَ برشلونة بالتوصل لصيغةٍ وديةٍ لرحيل ميسي، الذي يعتبرُه النادي ركيزة ً أساسية ً في مشروع كومان.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية حوالي الساعة 8:00 صباحا في التوقي المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سربا من الكاميرات.

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وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الاسبوع الماضي زلزالاً في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني الذي انضم الى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ولم ينته سوى في الاسبوع قبل الأخير من شهر آب/أغسطس الماضي.