رياضة | ديانج يثير القلق في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ديانج يثير القلق في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم النادي الأهلي، القلق بين جنبات الفريق خلال الفترة الحالية، قبل أيام من لقاء الفريق ضد وادي دجلة الجمعة القادم.

وقالت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن القلق بدأ يتسرب لمسؤولي الأهلي، بعد سفر اللاعب إلى مالي، قبل مباراة المصري.

واستغل اللاعب إيقافه عن اللقاء الماضي أمام المصري، ليسافر إلى مالي بدعوى تجديد جواز سفره.

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وتشير المصادر، إلى وجود اتصالات من جانب إدارة بيراميدز لضم اللاعب لصفوفه، خلال الموسم المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن ديانج متذمر من تخفيض راتبه مع الأهلي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 4 سبتمبر، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.