رياضة | عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.‎