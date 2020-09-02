رياضة | تطورات جديدة في صفقة انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال كوليبالي إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن نادي نابولي رفض اخر عرض قد قدمه مانشستر سيتي والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.

ووافق كوليبالي على الانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ولكن إدارة النادي الإيطالي ترغب في الحصول على 80 مليون يورو، وترى بأن المبلغ المقدم من السيتي غير كافي للإستغناء عن اللاعب السنغالي.

يذكر أن إدارة مانشستر سيتي أيضًا تعمل على صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي قائد البارسا.