رياضة | الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب مسؤولو النادي الأهلي، إدارة مصر المقاصة، لمعرفة طلباتهم الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب إنتهاء إعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى.

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ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع مصر المقاصة منذ استئناف بطولة الدورى العام، وهوا الأمر الذى دفع مسؤولي الأهلي، للتفكير في ضم حاوي الزمالك السابق.

وفي سياق متصل دخل محمد إبراهيم في حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم إنضم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.