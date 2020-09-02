رياضة | الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع النادي الأهلي عن الموقف الذي اتخذته لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم، تجاه المهاجم السنغالي أليو بادجي، نجم النادي الأهلي.

ووفقاً لمصادر موثوقة داخل النادي الأهلي، فإن بادجي مستمر مع الأهلي خلال الموسم القادم.

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وأضافت المصادر، أن لجنة التخطيط كانت ترى ضرورة بيع اللاعب في نهاية الموسم مع الأنجولي جيرالدو، إلا أن تألق بادجي في المواجهات الأخيرة، دفع اللجنة لتغيير قناعاتها بشأن اللاعب.

كما أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ضرورة الإبقاء على اللاعب خلال الموسم القادم.

وسجل بادجي هدفاً في ثنائية الأهلي في شباك المصري البورسعيدي، في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.