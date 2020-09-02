رياضة | الزمالك يتحرك للتعاقد مع نجم طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك للتعاقد مع نجم طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو نادي الزمالك، التحرك نحو ضم نجم نادي طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدرمطلع داخل إدارة نادي الزمالك، أن النادي يدرس فكرة التعاقد مع الجناح كريم طارق، لاعب فريق طلائع الجيش، والمعارمن نادي بيتروجيت.

وأكد المصدر، أن ضم اللاعب جاء بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يريد توفير بعض الإضافات الهجومية لصفوف فريقه، تحسبتً لرحيل صانع الألعاب يوسف أوباما.

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وتألق اللاعب خلال المباريات الأخيرة في الدوري المصري الممتازرفقة طلائع الجيش، مما جعله يدخل ضمن حسابات حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وسينهي اللاعب إعارته لفريق طلائع الجيش بمجرد نهاية مباريات الموسم الجاري، على أن يعود لفريق بتروجيت، الذي ينافس في الدوري الممتاز (ب).

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز غداً الخميس 3 سبتمبر بملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.