رياضة | عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي بيراميدز الرتوش النهائية على التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي سابقًا وهيديرسفيلد الإنجليزي حاليًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستطاع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز شراء عقد رمضان صبحي من الفريق الإنجليزي لمدة 5 سنوات حتى 2025 تمهيدَا للظهور بقميص الفريق.

وكان رمضان صبحي قد رفض الاستمرار في الأهلي وأبلغ إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب برحيله عقب نهاية إعارته والذي رد ببيان أدان فيه تصرفات اللاعب.

بيان الأهلي ضد رمضان صبحي

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"كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وقال توفيق إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ إبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.

وأضاف توفيق: "النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني.. ونظرًا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه.. كان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعتنا مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما ابلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل اعماله نادر شوقي إرجاء اتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير".

واستطرد :"بناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هيدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي ارسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى ان يحسم اللاعب موقفه.. بالتواصل مع رمضان صبحي أمس طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها، وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوروبي لاسيما وأنه مملوكًا لنادي هيدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها.. حرصًا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني.. في ظل الأرتباطات الرسمية المتتالية محليًا وافريقيًا.. رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع هيدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، إلا أنني تلقيت اتصالًا من اللاعب يبلغني فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".