رياضة | شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

يجهز مسؤولو نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية لتقديم رمضان صبحي لاعب الفريق الجديد بعدما أتم الاتفاق على انتقاله لصفوف الفريق السماوي.

وظهر لاعب هيدير سفيلد الإنجليزي بمقيص نادي بيراميدز في مدرجات ستاد الدفاع الجوي من أجل التجهيز والتحضير لتقديمه رسميا لوسائل الإعلام.

وكان نادي بيراميدز قد اتفق مع رمضان صبحي على الانضمام لصفوفه لمدة 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار ليصبح الصفقة الثانية للفريق بعد أحمد فتحي.

وكان رمضان صبحى قد رفض البقاء فى الأهلى وفضّل الانتقال لنادى لبيراميدز، رغم أن الأهلى كان قد أنهى الاتفاق المالى مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضى.

وقد انضم اللاعب لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي على سبيل الاعارة، ويرفض رمضان الاستمرار داخل القلعة الحمراء ويفضل الانتقال لبيراميدز.

والجدير بالذكر أن تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وجاء عقده هكذا 90 مليون، في 3 مواسم، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.