رياضة | قبل مباراة الزمالك.. ماذا يفعل بيراميدز بدون عبد الله السعيد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مباراة الزمالك.. ماذا يفعل بيراميدز بدون عبد الله السعيد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج عبد الله السعيد نجم بيراميدز من حسابات الفريق السماوي في المباراة القادمة ضد الزمالك، المقرر لها مساء الخميس، على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

ويغيب "السعيد" عن لقاء بيراميدز والزمالك مساء الخميس، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية تعرض له خلال لقاء سموحة بالجولة 21، وغاب على إثرها عن مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان في الجولتين 22، 23 من البطولة المحلية.

كيف جاءت نتائج بيراميدز بدون عبد الله السعيد؟

غاب عبد الله السعيد عن 10 مباريات لبيراميدز منذ إنضمامه لصفوف الفريق السماوي في يناير 2019 قادمًا من الأهلي السعودي بواقع (5 مباريات بالدوري الممتاز – 3 في الكونفيدرالية – 2 بكأس مصر)، وفاز الفريق في غيابه بـ6 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما.

المباريات الخمسة التي غاب فيها "السعيد" عن بيراميدز في بطولة الدوري كانت أمام حرس الحدود بالجولة الأخيرة من الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، بينما غاب عن 4 مباريات بالموسم الحالي أمام أسوان 2-2، والأهلي وخسر فريقه 2 -1، بينما فاز الفريق السماوي في غيابه على الإنتاج الحربي 3-0 وأسوان 2-1.

كما غاب صاحب الـ35 عامًا، عن 3 مباريات لبيراميدز بالكونفيدرالية فاز فريقه مباراتين على ايتوال دي كونجو 1-0 وإينوجو رينجرز 3-1، بينما خسر الإياب أمام الأخير 1 -0.

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أما المباراتين التي غاب فيهما السعيد عن فريق بيراميدز في بطولة كأس مصر، فاز بهما فريقه 6 – 1 على فريق النجوم، و2 – 0 على حرس الحدود.

أرقام عبد الله السعيد مع بيراميدز

خاض نجم الأهلي السابق 52 مباراة مع بيراميدز منذ انتقاله لصفوف الفريق في يناير 2019، بإجمالي دقائق لعب فعلية 4241 دقيقة، سجل 24 هدفًا، وصنع لزملائه 15 هدفًا، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

وشارك اللاعب في 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز مع بيراميدز هذا الموسم سجل 16 هدفًا من أصل 40 هدفًا للفريق السماوي في البطولة المحلية، بينما صنع لزملائه 4 أهداف بالبطولة.

ويتصدر عبد الله السعيد قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه محمد شريف مهاجم إنبي صاحب الـ9 أهداف.

واستطاع "السعيد" دخول نادي المائة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما وصل إلي 107 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية بواقع (50 هدفًا مع الأهلي – 36 هدفًا مع الإسماعيلي – 21 هدفًا مع بيراميدز)، وتجاوز جمال عبد الحميد 101 هدفًا، ومحمد أبوتريكة 106 هدفًا، وتساوي مع أحمد الكأس 107 هدفًا ايضا.