الامارات | بالفيديو.. أول تعليق لوالد ميسي على أزمة نجله مع برشلونة.. وماذا قال عن عرض مان سيتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مطار "إل برات" في برشلونة اليوم حدثا مهما على صعيد كرة القدم في إقليم كاتالونيا، بعد أن وصل والد نجم برشلونة وقائده ليونيل ميسي، خورخي، قادما من مدينة روزاريو الأرجنتينية، وذلك من أجل عقد جلسة مفاوضات بينه وبين إدارة النادي البرشلوني لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، حيث يطالب ميسي بالرحيل، بينما يتمسك النادي ببقائه، ويشترط عليه دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو، لتحريره، والانتقال كلاعب حر. ونشر بشكل حصري، موقع "كواترو ديبورتس" الإسباني، حوار سريعا بين مراسل الموقع، ووالد ميسي، ودار عن الأزمة الحالية، وجاء كالتالي: الصحافي: كيف يبدو الوضع؟

خورخي: صعب.

الصحافي: من الصعب أن يستمر مع برشلونة؟

خورخي: نعم صعب جدا.

الصحافي: ماذا عن المفاوضات مع مان سيتي؟

خورخي: لا أعلم شيئا.

الصحافي: هل تحدثت إلى غوارديولا؟ وهل مان سيتي وجهة متوقعة؟

خورخي: لم أتحدث إلى غوارديولا، ولم يحصل أي شيء حتى الآن.

الصحافي: ومستقبل ميسي مع برشلونة.

خورخي: صعب. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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