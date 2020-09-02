شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «خناقة» محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي مشاجرة عنيفة بين الثنائى محمد الشناوي، حارس المرمى، ومحمود كهربا، لاعب الوسط المهاجم، تبادل خلالها اللاعبان السباب في حضور عدد من لاعبي الفريق وعمال غرفة خلع الملابس ما استدعى المدير الفني لاتخاذ قرار باستبعاد «كهربا» من التدريبات الجماعية.

ورفض اللاعب قرار التدريب المنفرد وحمل متعلقاتة الشخصية من غرفة خلع الملابس للخروج من النادي.

وعلمت «المصرى اليوم» أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بصدد توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما أكد مصدر مسؤول داخل الفريق رفض ذكر اسمه، أن «فايلر» اضطر لمعاقبة «كهربا» ولم يتخذ أي إجراء ضد «الشناوي» نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود حارس المرمى في مباراة وادى دجلة غدًا، في ظل عدم قناعة المدير الفني بمستوى على لطفي، الحارس البديل، وقال المصدر إن هناك حالة استياء داخل جهاز الكرة من طريقة «كهربا» في التعامل مع زميله داخل الملعب، مؤكدًا أن الطريقة تتنافى مع قيم ومبادىء القلعة الحمراء، التي يقوم عليها النادي عبر تاريخه.