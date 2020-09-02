شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «خناقة» محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي مشاجرة عنيفة بين الثنائى محمد الشناوي، حارس المرمى، ومحمود كهربا، لاعب الوسط المهاجم، تبادل خلالها اللاعبان السباب في حضور عدد من لاعبي الفريق وعمال غرفة خلع الملابس ما استدعى المدير الفني لاتخاذ قرار باستبعاد «كهربا» من التدريبات الجماعية.
ورفض اللاعب قرار التدريب المنفرد وحمل متعلقاتة الشخصية من غرفة خلع الملابس للخروج من النادي.
وعلمت «المصرى اليوم» أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بصدد توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما أكد مصدر مسؤول داخل الفريق رفض ذكر اسمه، أن «فايلر» اضطر لمعاقبة «كهربا» ولم يتخذ أي إجراء ضد «الشناوي» نظرًا لحاجة الفريق إلى جهود حارس المرمى في مباراة وادى دجلة غدًا، في ظل عدم قناعة المدير الفني بمستوى على لطفي، الحارس البديل، وقال المصدر إن هناك حالة استياء داخل جهاز الكرة من طريقة «كهربا» في التعامل مع زميله داخل الملعب، مؤكدًا أن الطريقة تتنافى مع قيم ومبادىء القلعة الحمراء، التي يقوم عليها النادي عبر تاريخه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل «خناقة» محمود كهربا ومحمد الشناوي في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.