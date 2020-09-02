شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة في مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حمادة صدقى، مع نظيره الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

سموحة يرفع شعار التحدى لرغبتة في مواصلة مسيرة الانتصارات بعد فوزه على نادى مصر 2-1 ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما يدخل الإنتاج المباراة برصيد 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد خسارتة الأخيرة من طلائع الجيش بهدف نظيف.